Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9056 -0.1%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’154 0.3%  Bitcoin 56’072 -0.9%  Dollar 0.7809 0.2%  Öl 83.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BKB-Aktie: Konzerngewinn dank gutem Zinsengeschäft gesteigert
NVIDIA-Aktie wenig bewegt: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
RENK-Aktie etwas tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Fokus
Lufthansa-Aktie vorerst nicht im DAX - Wechsel nur in MDAX und SDAX
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

34.72
CHF
-0.59
CHF
-1.66 %
04.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 07:21:54

Bayer Hold

Bayer
33.85 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 42,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA habe die schwache Kursreaktion auf den Geschäftsbericht kompensiert, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend. Noch sei der Vergleich aber nicht ganz in trockenen Tüchern und auch die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall bleibe wichtig. Bray passte seine Ergebnisschätzungen an höhere Zinskosten für die Glyphosat-Rückstellungen an. Zudem berücksichtigte er damit die geänderte Rechnungslegung der Leverkusener mit einer neuen Definition des bereinigten Ergebnisses je Aktie (adjusted EPS)./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37.53 € 		Abst. Kursziel*:
6.58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:46 Bayer Overweight Barclays Capital
07:21 Bayer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Bayer 34.72 -1.66% Bayer