Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 42,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA habe die schwache Kursreaktion auf den Geschäftsbericht kompensiert, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend. Noch sei der Vergleich aber nicht ganz in trockenen Tüchern und auch die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall bleibe wichtig. Bray passte seine Ergebnisschätzungen an höhere Zinskosten für die Glyphosat-Rückstellungen an. Zudem berücksichtigte er damit die geänderte Rechnungslegung der Leverkusener mit einer neuen Definition des bereinigten Ergebnisses je Aktie (adjusted EPS)./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
37.53 €
Abst. Kursziel*:
6.58%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
36.49 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.63%
Analyst Name::
Sebastian Bray
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
04.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
04.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
04.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
04.03.26
|Bayer-Aktie sinkt: Weiterer Milliardenverlust - Operatives Ergebnis jedoch besser als gedacht - Prognose im Blick (AWP)
04.03.26
|Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
04.03.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
04.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
04.03.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|07:46
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
