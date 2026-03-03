Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
