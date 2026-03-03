Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'511 0.8%  SPI 18'620 0.8%  Dow 48'739 0.5%  DAX 24'205 1.7%  Euro 0.9055 -0.1%  EStoxx50 5'871 1.7%  Gold 5'150 0.2%  Bitcoin 56'072 -0.9%  Dollar 0.7810 0.2%  Öl 83.7 1.3% 
Plus500 Depot

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

231.08
CHF
-0.98
CHF
-0.42 %
09:12:24
BRXC
05.03.2026 07:24:43

Kering Market-Perform

Kering
231.08 CHF -0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 250 auf 235 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft. Der Luxuskonzern verfolge den Ansatz "langsam und stetig", um wieder mehr Schwung in seine Marken zu bringen, schrieb Luca Solca am Mittwochnachmittag. Das Debüt des neuen Kreativdirektors von Gucci sei zwar kein "Homerun" gewesen, aber ein Schritt in die richtige Richtung./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

