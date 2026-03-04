Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von
E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember. Bei Redcare gehe es für die Anleger nach den sehr schwachen Umsatz- und Margenzielen darum, das niedrige Bewertungsniveau gegenüber weiter sinkenden Schätzungen abzuwägen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.10 €
|
Abst. Kursziel*:
225.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
220.10%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Redcare Pharmacy-Aktie bricht ein: Online-Apotheke prognostiziert geringeres Umsatzwachstum als im Vorjahr (Dow Jones)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Redcare verdient operativ weniger als erwartet - Ziele unter Erwartungen (AWP)
|
04.03.26
|EQS-News: Anja Hendel, Max Müller und Peter Schmid von Linstow zur Wahl in den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy vorgeschlagen. (EQS Group)
|
04.03.26
|EQS-News: Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy. (EQS Group)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|42.20
|-21.12%
