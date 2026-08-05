Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geschäftliche Dynamik lasse nicht nach, lobte Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller digitaler Kameras für die Industrie habe erneut die Ziele höher gesteckt. Allerdings könne der Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony in Japan den Ausstoß im September und Oktober beschränken./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.10 €
|
Abst. Kursziel*:
20.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.34%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
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