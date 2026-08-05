Basler 22.64 CHF -4.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geschäftliche Dynamik lasse nicht nach, lobte Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller digitaler Kameras für die Industrie habe erneut die Ziele höher gesteckt. Allerdings könne der Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony in Japan den Ausstoß im September und Oktober beschränken./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.