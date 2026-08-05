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Basler Aktie 207929 / DE0005102008

22.65
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05.08.2026
BRXC
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06.08.2026 07:33:15

Basler Buy

Basler
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die geschäftliche Dynamik lasse nicht nach, lobte Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller digitaler Kameras für die Industrie habe erneut die Ziele höher gesteckt. Allerdings könne der Ausfall eines Werks des Zulieferers Sony in Japan den Ausstoß im September und Oktober beschränken./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Basler AG Buy
Unternehmen:
Basler AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.10 € 		Abst. Kursziel*:
20.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.34%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse