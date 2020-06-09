BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
42.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.53%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
42.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.62%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/stoxx-handel-euro-stoxx-50-zeigt-sich-schlussendlich-fester-1035238954 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/basf-aktie-kursbewegung-30-09-2025-1031803660 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/dienstagshandel-in-europa-euro-stoxx-50-klettert-am-dienstagnachmittag-1035238250 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/starker-wochentag-in-frankfurt-das-macht-der-lus-dax-aktuell-1035238256 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-am-nachmittag-gewinne-im-dax-1035238258 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/basf-aktie-kursbewegung-30-09-2025-1031802474 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/euro-stoxx-50-handel-aktuell-euro-stoxx-50-mittags-schwaecher-1035237420 (finanzen.ch)
|
30.09.25
|/nachrichten/aktien/basf-aktie-kursbewegung-30-09-2025-1031805348 (finanzen.ch)
Analysen zu BASF
|07:14
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
