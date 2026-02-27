BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:42 Uhr 2.1 Prozent auf 48.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1.23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 2’523’233 BASF-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 9.4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.