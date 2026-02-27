Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 0.5%  SPI 19’199 0.3%  Dow 49’499 0.0%  DAX 25’307 0.1%  Euro 0.9105 -0.2%  EStoxx50 6’149 -0.2%  Gold 5’198 0.3%  Bitcoin 50’806 -2.6%  Dollar 0.7716 -0.3%  Öl 72.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405Roche1203204NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie fester: Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat nominiert
Saint-Gobain tritt 2025 auf der Stelle - Marge bleibt stabil: Aktie verliert
Santhera-Aktie gesucht: Vorschlag für Erstattung von Agamree in Spanien erhalten
Schweiter-Aktie etwas fester: Erneut Umsatz- und Gewinnrückgang in 2025
BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Suche...
Plus500 Depot

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Papier unter der Lupe 27.02.2026 13:58:44

BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

BASF-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

UBS AG-Analyst Geoff Haire hat eine gründliche Analyse des BASF-Papiers durchgeführt.

BASF
44.17 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Mittelpunkte der Zielspannen für operatives Ergebnis und Free Cashflow für 2026 lägen unter den Erwartungen, worauf die Anleger negativ reagieren dürften, schrieb Geoff Haire am Freitag nach dem Geschäftsbericht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:42 Uhr 2.1 Prozent auf 48.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1.23 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 2’523’233 BASF-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 9.4 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: BASF SE