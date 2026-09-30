Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Barclays-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.59 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 629.168 Barclays-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’887.88 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Papiers am 29.09.2026 auf 4.59 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 188.79 Prozent gesteigert.
Barclays war somit zuletzt am Markt 61.72 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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