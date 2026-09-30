Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Barclays zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 4,60 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'654 Punkten tendiert. Die Barclays-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,66 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,61 GBP. Zuletzt wurden via London 9'700'661 Barclays-Aktien umgesetzt.

Bei 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,54 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP an Barclays-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,153 GBP. Barclays liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Barclays hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Barclays 8.34 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Am 27.10.2027 wird Barclays schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Barclays-Aktie in Höhe von 0,524 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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