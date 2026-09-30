Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’857 -0.4%  SPI 19’650 -0.4%  Dow 51’364 0.0%  DAX 25’230 -0.7%  Euro 0.9481 0.2%  EStoxx50 6’277 -0.7%  Gold 4’163 -0.5%  Bitcoin 70’058 0.3%  Dollar 0.8351 0.1%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Kommt die SpaceX-Fusion? Neue Richtlinie rückt Megamerger näher
VW-Aktie schwächer: Kündigung fast aller Tarifverträge eingeläutet
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
Moderna-Aktie unter Druck: Citi-Downgrade und Patentstreit - was bedeutet das für BioNTech?
Suche...
ETF Sparplan

Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag kaum verändert

Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag kaum verändert

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,59 GBP.

Barclays
5.03 CHF 0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Barclays-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,59 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,66 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,58 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,61 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'512'622 Stück gehandelt.

Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 17,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,96 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,524 GBP je Barclays-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Barclays plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
15.09.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

16:45 Logo WHS Warum die meisten Trader viel zu früh kaufen – heute Abend live
14:14 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.46 SBBOCU
Short 14’743.54 13.91 STBYEU
Short 15’287.02 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’856.64 30.09.2026 16:58:39
Long 13’335.19 19.59 SXBKNU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.95 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.