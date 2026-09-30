Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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30.09.2026 12:29:00
Barclays Aktie News: Barclays am Mittwochmittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,59 GBP.
Die Barclays-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 4,59 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Barclays-Aktie bei 4,66 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,58 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,61 GBP. Von der Barclays-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'512'622 Stück gehandelt.
Bei 5,38 GBP markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Barclays-Aktie 17,30 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,54 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,96 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,153 GBP. Im Vorjahr hatte Barclays 0,090 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barclays am 28.07.2026. Das EPS lag bei 0,17 GBP. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.34 Mrd. GBP – ein Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Barclays rechnen Experten am 27.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,524 GBP je Barclays-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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