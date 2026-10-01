Barclays Aktie News: Barclays büsst am Donnerstagvormittag ein

Um 09:28 Uhr ging es für die Barclays-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,52 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'481 Punkten steht. Bei 4,52 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,54 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 759'335 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,38 GBP erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Barclays-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Barclays-Aktie 21,79 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Am 28.07.2026 hat Barclays in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,17 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.34 Mrd. GBP gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Barclays-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,524 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Barclays-Aktie

Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen

S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr

JPMorgan-Analyse: Wenn die Fed seltener tagt - Risiken und Chancen für Aktieninvestoren