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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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17.06.2026 09:44:46

AUTO1 Overweight

AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das gelte sowohl für den Gebrauchtwagenverkauf an Autohändler als auch für den Absatz an Privatkunden. Die implizierten Margenziele lägen zwar unter den früheren Vorgaben, das sei angesichts der hohen Prognosen für die Volumina aber akzeptabel./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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