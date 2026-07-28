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29.07.2026 09:32:25

AUTO1 Overweight

AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum zweiten Quartalauf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Insgesamt habe der Autohändler die Erwartungen mit Blick auf den Absatz und das operative Ergebnis solide übertroffen schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei der Bruttogewinn geringer ausgefallen und die Jahresziele nur bestätigt worden. Der Analyst rechnet daher nur mit allenfalls begrenztem Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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