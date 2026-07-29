AUTO1 20.80 CHF -2.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das zweiten Quartal von 33,70 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Resultate einige Investoren angesichts der Bruttogewinnentwicklung enttäuscht haben dürften, bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen priorisiere das Umsatzwachstum, könnten Optimisten argumentieren./mis/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.