AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das zweiten Quartal von 33,70 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Resultate einige Investoren angesichts der Bruttogewinnentwicklung enttäuscht haben dürften, bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen priorisiere das Umsatzwachstum, könnten Optimisten argumentieren./mis/rob/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.90 €
|
Abst. Kursziel*:
40.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.12%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:02
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.07.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
29.07.26
|XETRA-Handel MDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
29.07.26
|EQS-News: AUTO1 Group meldet starkes Absatzwachstum und gesteigerte Profitabilität im zweiten Quartal 2026 (EQS Group)
|
29.07.26
|EQS-News: AUTO1 Group reports strong Q2 2026 unit and profitability growth (EQS Group)
Analysen zu AUTO1
|13:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|13:03
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|13:03
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|29.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:03
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|20.26
|-3.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:53
|
Warburg Research
Medios Buy
|13:47
|
UBS AG
Eni Buy
|13:45
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|13:43
|
Deutsche Bank AG
Philips Hold
|13:42
|
Bernstein Research
Sartorius vz. Outperform
|13:42
|
RBC Capital Markets
ING Group Sector Perform
|13:40
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy