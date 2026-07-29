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30.07.2026 13:26:43

AUTO1 Buy

AUTO1
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das zweiten Quartal von 33,70 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Resultate einige Investoren angesichts der Bruttogewinnentwicklung enttäuscht haben dürften, bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen priorisiere das Umsatzwachstum, könnten Optimisten argumentieren./mis/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Buy
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
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13:26 AUTO1 Buy UBS AG
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29.07.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
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