AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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28.07.2026 12:33:32
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die gute Dynamik des ersten Quartals dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Dienstag. Der Online-Autohändler wachse schneller als der Gesamtmarkt und gewinne so Marktanteile./bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.90 €
|
Abst. Kursziel*:
28.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.72%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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