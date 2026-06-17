AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
22.50CHF
-0.44CHF
-1.92 %
10:29:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.06.2026 09:21:00
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach mittelfristigen Zielvorgaben des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Diese hätten die jeweiligen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer Studie am Donnerstag./rob/bek/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.74 €
|
Abst. Kursziel*:
40.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.19%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
17.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
17.06.26
|EQS-News: AUTO1 Group gibt langfristige Ziele für die Merchant und Retail Segmente auf dem Capital Markets Event 2026 bekannt (EQS Group)
|
17.06.26
|EQS-News: AUTO1 Group Outlines Long-Term Merchant and Retail Segment Targets at 2026 Capital Markets Event (EQS Group)
|
16.06.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.06.26
|Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|22.62
|-1.39%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy
|09:35
|
UBS AG
Symrise Buy
|09:24
|
Warburg Research
PNE Buy
|09:23
|
Warburg Research
Mutares Buy
|09:21
|
Deutsche Bank AG
AUMOVIO Buy
|09:21
|
Deutsche Bank AG
AUTO1 Buy
|09:20
|
Deutsche Bank AG
BASF Buy