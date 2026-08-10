Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

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Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:11 0,30 Prozent auf 64.609,51 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 64.801,39 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,34 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,5 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 45,43 US-Dollar am Vortag auf 45,38 US-Dollar nach unten (0,12 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,02 Prozent auf 1.889,56 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.908,95 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 0,19 Prozent auf 214,13 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 214,53 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,030 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um 0,35 Prozent auf 392,86 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 394,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1946 US-Dollar am Vortag auf 0,1961 US-Dollar nach oben (0,77 Prozent).

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1622 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1618 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3309 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,18 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 600,82 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 601,90 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0693 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0698 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 0,07 Prozent auf 76,31 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 76,26 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,420 US-Dollar) geht es um 1,56 Prozent auf 6,520 US-Dollar nach oben.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,185 US-Dollar am Vortag auf 8,311 US-Dollar nach oben (1,54 Prozent).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,6907 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,6855 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.