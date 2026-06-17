AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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18.06.2026 07:03:57
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 29,80 auf 33,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe auf seiner virtuellen Kapitalmarktveranstaltung ein strahlendes Bild gezeichnet, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Entscheidend bleibe aber die Umsetzung. Er hob seine mittel- und längerfristigen Prognosen an./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.74 €
|
Abst. Kursziel*:
48.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.68%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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