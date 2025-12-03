Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

113.78
CHF
3.27
CHF
2.96 %
17:29:36
BRXC
04.12.2025 17:17:37

Aurubis Halten

Aurubis
113.78 CHF 2.96%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 von 115 auf 123 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, während die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele für 2025/26 bestätigt worden seien, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das herausfordernde Marktumfeld bleibe unterdessen eine Belastung auf der Konzentratseite. Geringere Margen drückten im Recyclinggeschäft und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit mit entsprechenden Anlaufkosten sowie steigende Abschreibungen seien ebenfalls zu beachten. Unterstützend wirkten dagegen höhere Produktionsmengen, eine solide Nachfrage nach Kernprodukten, stabile Beiträge aus dem Nebenproduktgeschäft und die weiterhin hohen Metallpreise./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 16:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

