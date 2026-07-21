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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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21.07.2026 09:38:54

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12380 Pence belassen. Seine Schätzung für den Produktumsatz des Pharmakonzerns liege um ein Prozent über der Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Dienstag. Das Gleiche gelte für den operativen Gewinn im Kerngeschäft. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen, ebenso wie die Aussagen zu den Wechselkurseffekten./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
124.00 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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