NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12380 Pence belassen. Seine Schätzung für den Produktumsatz des Pharmakonzerns liege um ein Prozent über der Konsensprognose, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Dienstag. Das Gleiche gelte für den operativen Gewinn im Kerngeschäft. Die Jahresziele dürften die Briten bestätigen, ebenso wie die Aussagen zu den Wechselkurseffekten./rob/bek/edh;