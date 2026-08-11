AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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11.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca behauptet sich am Vormittag
Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 119,80 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie um 09:28 Uhr im London-Handel bei 119,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'860 Punkten tendiert. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,98 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 119,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 119,80 GBP. Bisher wurden heute 42'250 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,32 USD aus. AstraZeneca gewährte am 27.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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