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11.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagnachmittag ins Minus

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 118,96 GBP ab.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 118,96 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'862 Punkten notiert. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 118,78 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,80 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 727'813 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Gewinne von 32,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,32 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.83 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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