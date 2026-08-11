AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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11.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 120,02 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 120,02 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'853 Punkten liegt. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,06 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,80 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 337'895 Stück.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 31,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Mit Abgaben von 10,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,32 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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