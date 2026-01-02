Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca im Zuge eines Analystenwechsels von 14000 auf 16500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den britischen Pharmariesen sehe er 2026 die branchenweit besten Chancen in puncto Wirkstoffentwicklung, eine starke operative Performance sowie eine überzeugende Bewertung, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
165.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
162.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
140.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

