AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AstraZeneca Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Astrazeneca im Zuge eines Analystenwechsels von 14000 auf 16500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für den britischen Pharmariesen sehe er 2026 die branchenweit besten Chancen in puncto Wirkstoffentwicklung, eine starke operative Performance sowie eine überzeugende Bewertung, schrieb der neu zuständige Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
165.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
162.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
140.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.01.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag stärker (finanzen.ch)