Plus500 Depot

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

147.42
CHF
3.41
CHF
2.37 %
13:11:04
BRXC
06.02.2026 11:03:48

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach seiner zuvor skeptischen Einschätzung zur Medikamenten-Pipeline hält Analyst Emmanuel Papadakis nun doch einen Umsatz von mehr als 80 Milliarden Dollar im Jahr 2030 für möglich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Marktschätzungen lägen bereits in diesem Bereich./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

