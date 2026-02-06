AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 11000 auf 11500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach seiner zuvor skeptischen Einschätzung zur Medikamenten-Pipeline hält Analyst Emmanuel Papadakis nun doch einen Umsatz von mehr als 80 Milliarden Dollar im Jahr 2030 für möglich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Die Marktschätzungen lägen bereits in diesem Bereich./ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
161.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
140.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:29
|AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
04.02.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
04.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
04.02.26