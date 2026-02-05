AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
110.00CHF
-50.26CHF
-31.36 %
07:00:14
BRXC
13.02.2026 10:37:17
AstraZeneca Outperform
AstraZeneca
110.00 CHF -31.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18400 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz Kursen auf Allzeithoch werde der Wert noch immer unterschätzt, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Dies gelte besonders für die Medikamentenpipeline außerhalb der Onkologie./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
205.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
150.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
