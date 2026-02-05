Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

110.00
CHF
-50.26
CHF
-31.36 %
07:00:14
BRXC
13.02.2026 10:37:17

AstraZeneca Outperform

AstraZeneca
110.00 CHF -31.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18400 auf 20500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz Kursen auf Allzeithoch werde der Wert noch immer unterschätzt, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Dies gelte besonders für die Medikamentenpipeline außerhalb der Onkologie./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
205.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
171.70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
150.50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Justin Smith 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

