AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

152.27
CHF
4.48
CHF
3.03 %
09:00:24
BRXC
11.02.2026 07:24:38

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
152.27 CHF 3.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Selbst bei etwas schwächeren Margen und höheren Ausgaben stiegen seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2026 bis 2031 um ein bis vier Prozent, schrieb James Gordon am Mittwoch im Resümee der Zahlen zum vierten Quartal. Der britische Pharmakonzern habe eine gut gefüllte Pipeline von Wirkstoffen in der Phase III./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
165.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
162.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
141.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

