Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 16300 auf 17600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Astrazeneca stehe zum Ende dieses Jahrzehnts hin wie der ganze Pharmasektor vor einer "Patentklippe", schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Das Unternehmen habe aber im Sektor die besten Aussichten, begründet auf seiner Palette an zukunftsträchtigen neuen Medikamenten. Dazu zählten etwa Wirkstoffe zur Zelltherapie und zur Stärkung des Immunsystems./rob/bek/ag;

