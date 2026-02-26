Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’977 -0.1%  SPI 19’218 0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6’173 0.9%  Gold 5’186 0.4%  Bitcoin 52’408 -0.1%  Dollar 0.7718 -0.1%  Öl 71.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Munich Re-Aktie schwächer: Rekordgewinn bei Munich Re trotz schwächerem Q4
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
Eni-Aktie: Gewinn sinkt 2025 leicht
AXA-Aktie: Gewinnsteigerung wie erwartet
Suche...
eToro entdecken

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

110.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
07:00:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 07:18:13

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
110.00 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 16300 auf 17600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Astrazeneca stehe zum Ende dieses Jahrzehnts hin wie der ganze Pharmasektor vor einer "Patentklippe", schrieb Matthew Weston am Mittwochabend. Das Unternehmen habe aber im Sektor die besten Aussichten, begründet auf seiner Palette an zukunftsträchtigen neuen Medikamenten. Dazu zählten etwa Wirkstoffe zur Zelltherapie und zur Stärkung des Immunsystems./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
176.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse