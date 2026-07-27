AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 16400 auf 15600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Pharmakonzerns sei planmäßig verlaufen, schrieb Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells und seine reduzierten Prognosen./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
150.10 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
127.74 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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KGV*:
-
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