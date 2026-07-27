Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 0.2%  SPI 20’242 0.3%  Dow 52’547 0.6%  DAX 25’317 -0.2%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 6’259 -0.4%  Gold 4’030 -1.2%  Bitcoin 51’862 -0.6%  Dollar 0.8193 0.0%  Öl 86.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DZ BANK: Kaufen-Note für Deutsche Telekom-Aktie
SpaceX vs. "Magnificent Seven": Wo winkt Anlegern die bessere Rendite?
Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

138.67
CHF
-3.27
CHF
-2.30 %
09:00:32
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 13:28:09

AstraZeneca Kaufen

AstraZeneca
138.67 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 16400 auf 15600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die operative Entwicklung des Pharmakonzerns sei planmäßig verlaufen, schrieb Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der neue faire Wert reflektiere die Anpassung seines Bewertungsmodells und seine reduzierten Prognosen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Kaufen
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
150.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
127.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten