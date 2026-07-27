AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 16000 auf 16070 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien größtenteils wie erwartet ausgefallen, schrieb Rajan Sharma in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil ist der Experte weiterhin der Meinung, dass der Kursrutsch infolge des verfehlten Hauptziels einer klinischen Studie mit dem Hoffnungsträger Wainua übertrieben war. Die Aktie des britischen Pharmakonzerns sei nun zunehmend attraktiv bewertet und ein erstklassiger Wachstumswert./la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
160.70 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
127.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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12:29
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12:26
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09:29
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09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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27.07.26
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27.07.26
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|12:21
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138.67
|-2.30%
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|12:47
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