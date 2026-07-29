Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’479 -0.6%  SPI 20’296 -0.5%  Dow 51’940 -1.5%  DAX 25’469 0.0%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 6’249 -0.6%  Gold 4’011 -0.4%  Bitcoin 52’480 0.3%  Dollar 0.8204 0.2%  Öl 90.7 7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Intel überzeugt mit starken Zahlen - doch ist die Aktie inzwischen zu teuer?
Suche...
ETF Sparplan

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI-Sorgen belasten 29.07.2026 17:04:00

Infineon-Aktie im DAX abgeschlagen: Was die Talfahrt der letzten Tage auslöst

Infineon-Aktie im DAX abgeschlagen: Was die Talfahrt der letzten Tage auslöst

Der Kursverdoppler des Jahres gerät ins Wanken: Infineon verliert nun schon zum fünften Mal in Folge, ausgerechnet eine Woche vor den Quartalszahlen.

Infineon
50.75 CHF -7.46%
Kaufen Verkaufen
  • Infineon-Aktie ist schwächster Wert im DAX am Mittwoch
  • Vom Rekordhoch bei 88,83 Euro ist der Kurs bereits rund 35 Prozent entfernt
  • Kommende Woche legt Infineon Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres vor

Die Infineon-Aktie fällt via XETRA zeitweise um kräftige 4,88 Prozent auf 54,95 Euro und hält damit die rote Laterne im DAX am Mittwoch. Für den Münchener Chipkonzern ist es der fünfte Verlusttag in Folge.

Damit setzt sich eine Verkaufswelle fort, die seit rund einer Woche auf dem Papier lastet, nachdem die Aktie über weite Strecken des Jahres zu den grössten Gewinnern im Leitindex gehört hatte.

Infineon-Aktie: Vom Überflieger zur grauen Maus

Seit Jahresbeginn steht für die Infineon-Aktie trotz der jüngsten Talfahrt noch ein deutliches Plus von rund 53 Prozent zu Buche (Stand: Schlusskurs vom 28. Juli 2026). Zwischenzeitlich lag der Gewinn sogar bei mehr als 135 Prozent. Getragen wurde diese Rally von der Erwartung, Infineon zähle als Zulieferer für Leistungshalbleiter und Sensorik zu den Hauptprofiteuren des KI-getriebenen Investitionsbooms. Vom Rekordhoch bei 88,83 Euro ist der Kurs inzwischen rund 35 Prozent entfernt. Allein 17 Prozent davon verlor das Papier in den vergangenen vier Handelstagen - ein Ausmass, das die aktuelle Korrektur von einer gewöhnlichen Verschnaufpause abhebt.

Mehr als eine punktuelle Reaktion

Auffällig ist, dass sich der Rückzug nicht an einer einzelnen negativen Meldung festmachen lässt, sondern sich über fünf Handelstage zieht. Das spricht eher für eine breitere Neubewertung als für eine punktuelle Reaktion. Anleger scheinen zunehmend zu hinterfragen, ob die im ersten Halbjahr erreichten Kursniveaus die operative Realität von Infineon tatsächlich widerspiegelten oder ob die KI-Fantasie die Bewertung zwischenzeitlich zu weit getrieben hat. Die reine Erzählung vom Chip-Gewinner der KI-Welle gerät damit erstmals seit Längerem unter Druck.

Grund dafür sind unter anderem auch immer wieder aufflammende KI-Sorgen: So machte zuletzt ein Bericht die Runde, nach dem die chinesische Konkurrenz im KI-Wettbewerb an Bedeutung gewinnt und so europäische und amerikanische KI-Profiteure wie Halbleiter- und Chip-Werte unter Druck setzt.

Zahlen als nächster Prüfstein

In der kommenden Woche legt Infineon die Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Nach den hohen Vorschusslorbeeren der vergangenen Monate dürfte der Bericht besonders genau daraufhin geprüft werden, ob Auftragseingang und Margenentwicklung die zuvor gefeierte Bewertung weiterhin rechtfertigen. Bestätigt das Management das Wachstumstempo nicht, dürfte die Skepsis der vergangenen Tage weiter Nahrung erhalten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Infineon-Aktie jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2309 43.60 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Sandoz-Aktie zieht an: Konzern bestätigt Zulassung für Semaglutid-Nachahmer in Brasilien
Hermès-Aktie verliert dennoch zweistellig: Geschäfte ziehen wieder an
Novo Nordisk muss sich wegen CagriSema-Vorwürfen vor Gericht verantworten - Aktie steigt dennoch

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

07:00 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An einem wichtigen Widerstand
28.07.26 Logo WHS DAX vor dem Fed-Entscheid: Ausbruch oder brutaler Gap-Close?
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’120.89 19.82 SX0BIU
Short 15’457.82 13.62 BSUC2U
Short 16’029.78 8.83 SPBRSU
SMI-Kurs: 14’479.17 29.07.2026 17:22:35
Long 13’922.08 19.43 SXBEVU
Long 13’612.35 13.81 STB1IU
Long 13’042.30 8.99 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Kluft bei den Kurszielen: Warum sich die Meinungen zur Siemens Energy-Aktie extrem spalten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
UBS-Aktie in Rot: US-Berufungsgericht lehnt AT1-Klage gegen die Schweiz ab
Gerresheimer-Aktie legt zu: Goldman-Meldung und China-Werk im Fokus
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.