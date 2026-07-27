AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17600 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv herausgeragt habe der Gewinn je Aktie (Core EPS), der die Konsensschätzung um 6 Prozent übertroffen habe./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
176.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
127.48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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12:29
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12:26
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09:29
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09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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27.07.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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27.07.26
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|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
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|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:06
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138.67
|-2.30%
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