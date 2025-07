NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe eine hochqualitative Umsatz-Performance verzeichnet, schrieb Justin Smith in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei leicht besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/mis;