FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Mit dem Kauf des Zelltherapie-Anbieters Gracell Biotechnologies stärke der britische Pharmakonzern sein Engagement in diesem Segment, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;