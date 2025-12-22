Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’120 -0.4%  SPI 18’033 -0.3%  Dow 48’320 0.4%  DAX 24’206 -0.3%  Euro 0.9322 0.1%  EStoxx50 5’734 -0.5%  Gold 4’419 1.9%  Bitcoin 70’789 0.4%  Dollar 0.7926 -0.3%  Öl 61.9 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Idorsia36346343Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Tesla11448018
Top News
Samsung Biologics kauft GSK-Tochter - Einstieg in den US-Produktionsmarkt - Aktie tiefer
AstraZeneca-Aktie fällt: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert
VW-Aktie etwas leichter: US-Vertrieb des ID.Buzz nach schleppendem Absatz gestoppt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Merck-Aktie dennoch in Rot: Pimicotinib in China zugelassen
Suche...

AstraZeneca Aktie 163523 / US0463531089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Krebsbehandlung 22.12.2025 16:24:00

AstraZeneca-Aktie fällt: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert

AstraZeneca-Aktie fällt: Studie zu Lungenkrebs-Therapie scheitert

AstraZeneca hat einen Rückschlag in einer Kombinationstherapie mit einem Lungenkrebsmittel verzeichnet.

AstraZeneca
78.00 EUR 0.65%
Kaufen Verkaufen
Bei dem experimentellen Medikament Ceralasertib in Kombination mit der zugelassenen Krebsbehandlung Imfinzi wurde das Hauptziel einer klinischen Spätphasenstudie bei fortgeschrittenem Lungenkrebs nicht erreicht, wie der Konzern AstraZeneca mitteilte.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Ceralasertib-Kombination das primäre Ziel des Gesamtüberlebens im Vergleich zum Behandlungsstandard bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs verfehlt habe, so das britische Pharmaunternehmen. Die Kombination aus Ceralasertib und Imfinzi sei im Allgemeinen gut vertragen worden, und es seien keine neuen Sicherheitsbedenken aufgetreten.

Die Studie untersuchte die Wirksamkeit der Wirkstoffkombination bei Lungenkrebspatienten, die bereits vorbehandelt waren und deren Tumore nicht mehr auf verfügbare Therapien ansprachen.

Im Londoner Handel notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,54 Prozent im Minus bei 135,98 Pfund.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Weitere Links:

AstraZeneca-Aktie dennoch schwächer: AstraZeneca profitiert von starker Medikamentenpipeline

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com