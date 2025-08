ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Treffen mit zwei führenden Entwicklern auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Neue Produkte in der Sparte Biopharmazeutika dürften das Wachstum ankurbeln, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe etwa das Medikament Baxdrostat Potenzial für Milliardenumsätze./rob/bek/mis;