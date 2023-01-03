Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

03.01.2023
12.11.2025 12:30:32

Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
33.86 EUR 0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beförderung von Giulio Terzariol vom Leiter des Versicherungsgeschäfts zum stellvertretenden Konzernchef sei positiv, schrieb Farooq Hanif am Mittwoch./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

