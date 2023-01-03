Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
20.30CHF
8.03CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
12.11.2025 12:30:32
Assicurazioni Generali Overweight
Assicurazioni Generali
33.86 EUR 0.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beförderung von Giulio Terzariol vom Leiter des Versicherungsgeschäfts zum stellvertretenden Konzernchef sei positiv, schrieb Farooq Hanif am Mittwoch./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
33.92 €
Abst. Kursziel*:
14.98%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
33.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.18%
Analyst Name::
Farooq Hanif
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
31.08.25