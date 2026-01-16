Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
32.23CHF
0.42CHF
1.32 %
16:43:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.01.2026 15:01:37
Commerzbank Sector Perform
Commerzbank
32.89 CHF 0.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
35.08 €
|
Abst. Kursziel*:
5.47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
34.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.08%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Commerzbank
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX aktuell: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX-Handel aktuell: DAX legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)