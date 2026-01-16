Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
214.30CHF
0.60CHF
0.28 %
16:39:25
SWX
16.01.2026 15:41:52
Heidelberg Materials Overweight
Heidelberg Materials
215.69 CHF 0.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dominik von Achten schließe in Europa eine stärkere Absatzerholung als in den USA nicht aus, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen dürften in mehreren Stufen innerhalb des ersten Quartals implementiert werden./rob/niw/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
232.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
232.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.97%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse