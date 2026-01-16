Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’450 0.0%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9313 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’583 -0.7%  Bitcoin 76’313 -0.6%  Dollar 0.8030 0.0%  Öl 64.4 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
So viel Verlust wäre bei einem Chainlink-Investment von vor 1 Jahr angefallen
SHIBA INU: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Tesla-Aktie im Visier: Tesla Semi im Rampenlicht - Video zeigt Fortschritte beim Schnellladen
Suche...
Plus500 Depot

Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

61.85
CHF
-1.00
CHF
-1.59 %
17:30:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 18:20:40

Sixt SE St Buy

Sixt
63.28 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68.10 € 		Abst. Kursziel*:
39.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
68.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.40%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten