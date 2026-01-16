Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’403 -0.5%  SPI 18’520 -0.4%  Dow 49’393 -0.1%  DAX 25’287 -0.3%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6’021 -0.3%  Gold 4’600 -0.4%  Bitcoin 76’459 -0.4%  Dollar 0.8019 -0.2%  Öl 64.6 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Henkel vz-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Henkel-Aktie in Grün: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP
HSBC-Aktie schwächer: Singapur-Exit im Versicherungsbereich möglich
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Suche...
Plus500 Depot
Kaufempfehlungen KW 3 16.01.2026 14:51:04

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’962.32 19.96 SXXBOU
Short 14’271.26 13.75 SJ0BQU
Short 14’797.48 8.87 SX4B2U
SMI-Kurs: 13’403.04 16.01.2026 14:50:48
Long 12’874.46 19.82 S0IBHU
Long 12’580.57 13.89 SSZB1U
Long 12’039.77 8.98 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
14:59 AKTIE IM FOKUS/Optimimus für 2026: Höhenflug von Drägerwerk geht weiter
14:57 Aktien New York Ausblick: Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten
14:48 DAVOS: WEF-Gründer Schwab auf Reisen statt in Davos
14:43 Rom spricht bei Grönland-Erkundungsmission von 'Witz'
14:42 Deutsche Börse-News: Höhere Renditen durch neue Schulden? (Anleihen)
14:42 ROUNDUP 2: Gaspreis steigt um 25 Prozent in einer Woche - 'Perfekter Sturm'
14:41 Aktien Frankfurt: Anleger halten sich nach Rally zurück - Siemens Energy gefragt
14:34 Revo-Hotelgruppe meldet Insolvenz für 140 Gesellschaften an
14:16 Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels verschiebt sich bis 2031
14:08 Bundespolizei auf Ostsee im Einsatz wegen russischer Schiffe