AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
27.22CHF
-0.16CHF
-0.57 %
16:58:01
BRXC
16.01.2026 15:06:03
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Von Christian Wallentin habe es klare Botschaften mit Blick auf anhaltendes Wachstum des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) und das Absatzvolumen gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.71 €
|
Abst. Kursziel*:
36.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.84%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
