Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072

20.30
CHF
8.03
CHF
65.38 %
03.01.2023
SWX
05.11.2025 06:44:41

Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
32.89 EUR 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.87 € 		Abst. Kursziel*:
18.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.58%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06:44 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
08.10.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
