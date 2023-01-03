Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.87 €
|
Abst. Kursziel*:
18.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.58%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
31.10.25
|Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Experten empfehlen Assicurazioni Generali-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.05.25
|So stuften die Analysten die Assicurazioni Generali-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
22.05.25
|Generali-Aktie schwächer: Gewinnwachstum im Tagesgeschäft (AWP)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|06:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13.03.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|20.30
|65.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|08:04
|
UBS AG
Continental Buy
|08:01
|
UBS AG
Nemetschek Neutral
|07:57
|
Barclays Capital
AIXTRON Overweight