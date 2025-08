NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungskonzern liefere wie erwartet ab, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate bewegten sich also im Rahmen des Analystenkonsens. Die Solvenz der Italiener erlaube es, mit Aktienrückkäufen im Wert von 500 Millionen Euro zu beginnen./tih/bek;