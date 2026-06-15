NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts erster Anzeichen für den Beginn eines Erneuerungszyklus in der Branche könnte die Nachfrage seitens der Anleger solide sein. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden./rob/la/men;