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Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

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15.06.2026 21:04:41

Siltronic Buy

Siltronic
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts erster Anzeichen für den Beginn eines Erneuerungszyklus in der Branche könnte die Nachfrage seitens der Anleger solide sein. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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