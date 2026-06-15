FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Luxusgüterkonzern vor dessen Umsatzbericht zum ersten Quartal, der am 15. Juli erwartet werde. Auf Konzernebene gebe es keine größeren Anpassungen an den Gewinnschätzungen. Trotz des schon guten Laufs der Aktien im vergangenen Monat hält der Experte an seiner Kaufempfehlung fest./tih/gl;