Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.69%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.52%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Zum Start des Montagshandels Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
11.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 klettert am Mittag (finanzen.ch)
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.90
|3.53%
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