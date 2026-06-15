Vertiv-Aktie im Höhenflug: Der stille Gewinner des KI-Booms?

• Aktie mit mehr als 160 Prozent Kursanstieg in zwölf Monaten, Allzeithoch im Mai 2026 bei 379,94 US-Dollar• Aufnahme in den S&P 500 im März 2026 und Anhebung der organischen Wachstumsziele auf 20 bis 22 Prozent jährlich bis Ende des Jahrzehnts• Auftragsbestand nach Q4 2025 auf 15 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, organische Auftragseingänge im Quartal plus 252 Prozent

Warum die Vertiv-Aktie so stark gelaufen ist

Vertiv Holdings Co stellt die kritische Infrastruktur bereit, ohne die kein KI-Rechenzentrum betrieben werden kann: Stromversorgungssysteme, Wärmemanagement und Flüssigkühlung. Das Unternehmen profitiert unmittelbar davon, dass Hyperscaler und Colocation-Betreiber weltweit massiv in neue Rechenzentrumskapazitäten investieren. Jedes neue Rechenzentrum muss geplant und gebaut werden, bevor der erste Chip läuft. Vertiv steht dabei am Anfang dieser Lieferkette. Die Aktie hat diese Sonderstellung in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Kursanstieg von mehr als 160 Prozent quittiert und am 14. Mai 2026 ein Allzeithoch von 379,94 US-Dollar erreicht. Im März 2026 wurde die Aktie zudem in den S&P 500 aufgenommen, was das institutionelle Kaufinteresse zusätzlich verstärkte. Treiber des Anstiegs war neben der operativen Entwicklung vor allem das Auftragsbuch: Nach dem vierten Quartal 2025 meldete Vertiv einen organischen Auftragseingang von plus 252 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand verdoppelte sich auf 15 Milliarden US-Dollar, was dem Unternehmen nach eigenen Angaben Sicherheit auf Jahre hinaus verschafft. NVIDIA-CEO Jensen Huang hatte die Partnerschaft mit Vertiv zudem öffentlich als Lösung für die Stromanforderungen neuerer Prozessoren hervorgehoben, was die Wahrnehmung von Vertiv als zentralen Infrastrukturlieferanten im KI-Ökosystem festigte.

Q1 2026 und Jahresprognose: Operatives Fundament der Rally

Die Kursentwicklung hat ein operatives Fundament. Im ersten Quartal 2026 stieg der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 30 Prozent auf 2,65 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 83 Prozent auf 1,17 US-Dollar zu und übertraf damit die Analystenerwartungen deutlich, wie Vertiv in seiner Quartalsmitteilung vom 22. April 2026 bekanntgab. Den stärksten Zuwachs verzeichnete das Nord- und Südamerikageschäft mit einem organischen Umsatzplus von 44 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Vertiv einen Nettoumsatz von 13,5 bis 14,0 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,30 bis 6,40 US-Dollar.

Investorenkonferenz: Langfristziele deutlich angehoben

Auf seiner Investorenkonferenz am 19. und 20. Mai 2026 in Greenville, South Carolina, hob Vertiv seine Langfristprognosen erheblich an. Das jährliche organische Umsatzwachstum bis Ende des Jahrzehnts wurde auf 20 bis 22 Prozent angehoben, nachdem bislang 12 bis 14 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. Die bereinigte operative Marge soll bis 2030 auf mindestens 27 Prozent steigen. Hintergrund ist der technologische Wandel in modernen Rechenzentren: Da die Leistungsdichte pro Rack auf bis zu 400 Kilowatt steigen kann, wird herkömmliche Luftkühlung zunehmend durch Flüssigkühlung ersetzt, einem Bereich, in dem Vertiv als Komplettanbieter positioniert ist. Analysten reagierten überwiegend positiv auf die neuen Ziele. Loop Capital startete die Beobachtung mit Kaufempfehlung und einem Kursziel von 500 US-Dollar; Royal Bank of Canada hob das Kursziel auf 435 US-Dollar an, die Banc of America auf 440 US-Dollar. Die Bewertung bleibt anspruchsvoll: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich über dem Branchenschnitt, was bedeutet, dass das weitere Kursgeschehen stark davon abhängt, ob Vertiv die angehobenen Erwartungen in den kommenden Quartalen auch liefern kann.

Jonas Vogt, Markus Maier, Redaktion finanzen.ch