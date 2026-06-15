ASML NV 1512.76 CHF 1.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.