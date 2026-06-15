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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.06.2026 08:36:02

ASML NV Outperform

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Outperform 		Kurs aktuell:
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David Dai 		KGV*:
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