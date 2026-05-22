NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Qingyuan Lin ging am Donnerstag auf die monatlichen chinesischen Wafer-Importdaten für April ein. Gegenüber dem Vormonat habe es einen Rückgang um 12 Prozent gegeben und gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent, schrieb der Experte. Er stellte jedoch klar, dass sich der Trend nicht wirklich abschwäche, es habe lediglich Lieferkettenprobleme im Bereich Lithografiesysteme gegeben. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML habe im Zuge des Quartalsberichts bereits auf einen weiteren Rückgang des Umsatzanteils des China-Geschäfts für 2026 hingewiesen./ag/edh;