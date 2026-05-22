ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Qingyuan Lin ging am Donnerstag auf die monatlichen chinesischen Wafer-Importdaten für April ein. Gegenüber dem Vormonat habe es einen Rückgang um 12 Prozent gegeben und gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent, schrieb der Experte. Er stellte jedoch klar, dass sich der Trend nicht wirklich abschwäche, es habe lediglich Lieferkettenprobleme im Bereich Lithografiesysteme gegeben. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML habe im Zuge des Quartalsberichts bereits auf einen weiteren Rückgang des Umsatzanteils des China-Geschäfts für 2026 hingewiesen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’700.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’432.80 €
|
Abst. Kursziel*:
18.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’421.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.57%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
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KGV*:
-
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