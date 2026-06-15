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Verkaufsempfehlungen KW 24 15.06.2026 03:15:52

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’246.09 19.47 STRBXU
    Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
    Short 15’054.64 8.93 SNQBQU
    SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
    Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
    Long 12’839.62 13.81 SXEBDU
    Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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